Sbadigliando si impara

Un proverbio dice: “Lo sbadiglio non vuol mentire: o che ha sonno o che vorrebbe dormire, o che ha qualche cosa che non può dire”. Infatti sono l’indicatore della vostra sonnolenza, accendo la spia dell’appetito, vi ho indottrinato a combattere la noia, con me sperimentate libertà, stanchezza e maleducazione. Impossibile da trattenere, sono contagioso in compagnia, buffo se lo fate da soli, inganno il divertimento e con la mia esperienza avete capito che la monotonia e l’interesse non possono distendersi nello stesso letto. Se non intervengo, la vostra apertura boccale raggiunge quella alare di un’aquila, per gli insetti rappresento il traforo del Monte Bianco, mentre per l’ippopotamo, che mostra la possente dentatura, raffiguro l’intimidazione per l’avversario. Secondo alcuni ricercatori sono sintomo di intelligenza, più tempo si resta a bocca aperta, più è pesante la massa cerebrale, difatti insegno alla Facoltà di Modalità Risparmio Energetico, nasco con la vita, fenomeno universale, sono un grido silenzioso e non amo ascoltare, mi cercate quando non sapete cosa dire o vi ostinate a mantenere viva l’attenzione durante una lezione in classe. Tra le tante interpretazioni, forse esprimo solo un modo di dire all’altro: guarda che ci sono anch’io! Dite la verità, vi è venuta voglia di fare uno sbadiglio?

Alessio Toto

…Tra un motore e un cambio mi sono laureato in Sociologia e, scrivo poesie con lo scopo di arrivare al vostro cuore…