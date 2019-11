Sagra dei cazzarielli e fagioli, sosta vietata in via Garibaldi

Sabato 16 novembre in occasione della sagra dei cazzarielli e fagioli, dalle ore 18 fino alle ore 24, sarà vietata la sosta tra l’incrocio di via Garibaldi con via di Vittorio fino all’intersezione con via San Lorenzo. Nello stesso tratto sarà vietato pure il transito, dalle ore 20 fino alle ore 24.

Continuano inoltre i lavori per la posa in opera dei cavi in fibra ottica in città. Questa volta l’intervento riguarderà via Garibaldi e via Nazario Sauro. Dalle ore 7 del 18 novembre fino alle ore 20 del 22 sarà vietata la sosta tra il civico 22 e l’incrocio con via Sauro.