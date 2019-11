Il presidente dell’Archeoclub di Termoli, Oscar de Lena, è stato insignito del ‘Premio Adriatico 2019 – Un mare che unisce’ , nella sezione della saggistica. De Lena è stato premiato per il volume ‘La storia dei Fratelli Brigida e la Rivoluzione Napoletana del 1799‘, presentato nello scorso mese di febbraio.

Per il presidente dell’Archeoclub, nonché insegnante della Unitre, si tratta dell’ennesimo riconoscimento dopo la Targa di riconoscimento come pensionato emerito del 2012 avuta dal Rotary Club di Termoli, la Targa di riconoscimento come amico dell’ambiente 2018, ricevuta dall’associazione Ambiente basso Molise.

Ma ci sono anche la Targa di riconoscimento ‘Città di Termoli’ alla 31esima giornata della Gente di mare 2018 per la promozione della conoscenza della città di Termoli, l’Alferino d’oro 2019 che gli è stato assegnato a Guardialfiera durante la giornata mondiale della poesia per la sua opera divulgativa di spessore umano e culturale.

Questo ulteriore premio è voluto dall’associazione Interdestinazione arte e abbraccia 7 regioni italiane, partendo da Guardiagrele, cittadina in provincia di Chieti passando per quindi per Abruzzo, Molise, Puglia, Marche, Emilia-romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. La cerimonia di assegnazione avverrà il prossimo 28 dicembre.