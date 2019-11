Ruba profumi in un negozio, identificato e denunciato 40enne barese

È accusato di aver rubato dei profumi l’uomo denunciato ieri dai carabinieri di Termoli con l’accusa di furto. Si tratta di un 40enne barese che nel corso del mese di ottobre si era reso più volte autore di furti di alcuni profumi di marca da un noto negozio termolese.

Almeno in una occasione il colpo era stato ripreso dal sistema di videosorveglianza interna del negozio, per cui il titolare si era presentato in caserma per sporgere denuncia.

Dall’esame dei filmati era possibile constatare precisamente il furto avvenuto senza poter riconoscere l’identità del responsabile.

Tuttavia i carabinieri della Stazione di Termoli, durante un controllo ordinario su strada, sono riusciti a fermare l’auto del quarantenne barese e, dopo gli accertamenti del caso, lo hanno identificato e riconosciuto senza dubbio come l’autore dei furti.