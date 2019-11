Ritrovato il ragazzo scomparso da Campolieto: è nel Casertano. “Sta bene”

Gli amici e la comunità di Campolieto che lo ha accolto come un figlio tirano un sospiro di sollievo: Solomon Lambo, il ragazzo di 24 anni di cui non si aveva più traccia da qualche giorno, è stato ritrovato questo pomeriggio (20 novembre) dai Carabinieri.

E’ in provincia di Caserta, a Castelvolturno per la precisione, la città in cui ieri è stato localizzato: il cellulare del giovane ghanese aveva agganciato una cella in quella zona. Il che aveva consentito di allertare anche le forze dell’ordine della Campania, a cui è stata diffusa la sua foto.

“Sta bene, fra qualche giorno tornerà a Campolieto”, riferiscono i militari che 24 ore fa avevano già ipotizzato l’allontanamento volontario.

Dunque Solomon, che oggi pomeriggio aveva sentito al telefono un’amica di Campobasso, sarebbe andato via intenzionalmente da Campolieto, il paese della provincia di Campobasso in cui ha preso la residenza e acquistato casa. Perchè sia andato via senza soldi nè documenti è ancora da chiarire. Così come bisognerà capire cos’è successo nella sua abitazione, dove lo scorso sabato sera qualcuno ha divelto la maniglia della porta di ingresso.

