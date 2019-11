Riparata la condotta, torna l’acqua dopo un giorno e mezzo di disagi

È stato ripristinato poco prima di mezzogiorno di oggi, domenica 3 novembre ed esattamente secondo gli auspici del Comune, il flusso idrico a Montenero di Bisaccia. L’interruzione durava dalle 19 circa di venerdì 1 novembre, a causa dell’improvvisa rottura della condotta idrica comunale principale che ha lasciato senz’acqua case e attività commerciali del paese per un giorno e mezzo o poco più.

È andato quindi a buon fine l’intervento dei tecnici del Comune sulla condotta comunale principale poco lontano dalla zona del Santuario della Madonna di Bisaccia, sulla strada che conduce verso Palata. Si è riusciti quindi a reperire in tempo i pezzi necessari per la riparazione in tempi relativamente rapidi, senza attendere la fine del ponte di Ognissanti. Molise Acque per una sistemazione complessiva.

Per molte abitazioni munite di autoclavi e cisterne il disagio è stato molto ridotto, mentre il problema maggiore è stato per le attività commerciali.

“Informiamo che i lavori di riparazione della condotta idrica sono terminati. Il flusso di acqua potabile è stato pertanto ripristinato e nell’arco di qualche ora, dopo il riempimento graduale delle tubazioni, raggiungerà tutte le utenze del territorio cittadino” ha comunicato inoltre il Comune tramite il servizio Whatsapp.