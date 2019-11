Rinviata a data da destinarsi la gara tra la Magnolia e l’Athena Roma

Nessun pallone a rotolare sul parquet del PalaVazzieri sabato pomeriggio dalle 18.30, momento delle gare interne per La Molisana Magnolia Campobasso. Quella che era la gara tra i #fioridacciaio e l’Athena Roma – per accordo intercorso tra i due club – è stata rinviata a data da destinarsi. Le magnolie, di fatto, proseguiranno i loro allenamenti sino a sabato mattina, quando il gruppo rossoblù godrà di un paio di giorni di sosta per poi ritrovarsi lunedì pomeriggio per iniziare una nuova settimana di allenamenti in vista di un nono turno che sarà, però, altrettanto senza gare per le molisane, chiamate al loro turno di riposo con la prospettiva – poi – di proiettarsi sul match interno con l’Umbertide del 30 novembre nel fine settimana destinato al decimo turno.

“Abbiamo ricevuto questa richiesta specifica – spiega il coach delle magnolie Mimmo Sabatelli – per cercare di ovviare a quelle che sono le attuali problematiche dell’Athena Roma e con grande spirito sportivo il nostro club ha aderito a questo gentlemen’s agreement. Senz’altro sarà particolare avere questo lungo periodo senza partite, però cercheremo di mantenere comunque il ritmo partita sfruttando la profondità del nostro organico per quelli che saranno i momenti di cinque contro cinque”.