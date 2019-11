Rapina a mano armata in un’abitazione di Cercemaggiore: caccia ai banditi, organizzati posti di blocco ovunque

Rapina a mano armata in un’abitazione di Cercemaggiore, sarebbe accaduto pochi minuti fa. Non si conoscono ancora i dettagli dell’accaduto se non che i malviventi almeno due sono entrati nella casa armati e hanno intimato di consegnare tutti gli oggetti di valore presenti nell’abitazione. Il fatto sarebbe accaduto in contrada Castagna e uno dei malviventi avrebbe aggredito una delle persone presenti nella casa. Sul posto ci sono i carabinieri che stanno conducendo le indagini. Stanno ascoltando le persone colpite, per ricostruire l’accaduto. Organizzati posti di blocco su tutte le strade in uscita dal comune e dalla provincia di Campobasso. Presente anche un’ambulanza del 118.