Quasi un’impresa su 3 è donna: in Molise la percentuale più alta d’Italia

Chi dice donna, dice impresa. Si potrebbe parafrasare il noto detto popolare per parlare dell’importante dato dell’Osservatorio Imprenditoria Femminile di Unioncamere: nella nostra regione quasi un’impresa su tre è guidata da donne.

Nel dettaglio, secondo le rilevazioni aggiornate al 30 settembre 2019, il Molise si attesta con una percentuale di imprese al femminile del 27,69% sul totale delle imprese presenti sul territorio, la più alta nel panorama italiano che osserva un tasso pari a poco meno del 22%.

In tutta Italia sono 1 milione e 340mila imprese femminili che “rappresentano una risorsa straordinaria per il nostro Paese, sia perché attraverso di esse le loro fondatrici hanno raggiunto l’indipendenza economica, sia per l’importante ricaduta a livello occupazionale”. Con oltre 3 milioni di addetti totali, infatti, alle imprese femminili si deve più del 14% dell’occupazione complessiva del settore privato.

Un risultato che dà speranza e ufficializzato in una nota divulgata da Unioncamere e la Camera di Commercio del Molise alle redazioni giornalistiche nel giorno dedicato alle iniziative contro la violenza sulle donne.

“Il sistema camerale, attraverso i Comitati per l’imprenditoria femminile presenti in ogni Camera di commercio, promuove la cultura d’impresa al femminile, sostenendo la vocazione professionale delle donne”, si legge nella nota.

Inoltre, in occasione del 25 novembre, Unioncamere e la Camera di Commercio del Molise hanno deciso di aderire alle panchine rosse, testimonianza viva e simbolo di rifiuto della violenza nei confronti delle donne: “Il progetto, diffondendo le Panchine rosse sul territorio, lancia un monito contro la violenza sulle donne e si fa carico dell’urgenza di realizzare la parità di genere. Un modo, quindi, per alimentare un processo di consapevolezza nella società, dove ancora molte donne sono vittima di discriminazioni o di soprusi, ma anche per prendere coscienza e valorizzare il ruolo della donna nella vita quotidiana, nei luoghi di lavoro e nell’impresa”.