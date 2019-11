Pulizia scalinate e rimozione rifiuti, Rieco al lavoro: “Cittadini devono collaborare”

Continuano gli interventi di pulizia straordinaria della Rieco Sud sull’intero territorio comunale per ripristinare il decoro urbano e incoraggiare le buone pratiche di educazione civica e ambientale.

Nella mattinata di ieri 11 novembre gli operatori sono intervenuti su diversi punti sensibili, tra cui il lungomare nord dove sono stati raccolti pneumatici e Raee abbandonati indiscriminatamente sul ciglio stradale.

Nei giorni scorsi sono stati posizionati nuovi cestini gettacarte in due aree sensibili della città: all’esterno del dog park presso il parco comunale e lungo la passeggiata sotto le mura del Castello.

Continua incessantemente anche il lavoro di pulizia e lavaggio delle aree pavimentate e delle scalinate, dove purtroppo quotidianamente vengono rimossi dai nostri operatori piccoli rifiuti come carte e cartacce, lattine e bottiglie di vetro.

L’Azienda rinnova l’appello “a tutti i cittadini per una maggiore collaborazione nel rispetto dei comportamenti virtuosi verso il nostro territorio.

Si raccomanda di rispettare il calendario di raccolta, ovvero di non conferire i rifiuti in giornate non previste, di non abbandonare sulle strade i sacchetti e gli ingombranti, di separare correttamente i propri rifiuti domestici.

A tal fine si ricorda il numero verde gratuito messo a disposizione dalla Rieco Sud 800688712, attraverso il quale si possono anche prenotare i ritiri degli ingombranti a domicilio e l’app gratuita Junker come vademecum della raccolta differenziata”.