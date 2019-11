Il meteo, dopo le frequenti perturbazioni (3) dei primi giorni di novembre, mantiene un carattere prettamente instabile. Nelle prossime 48/72 ore si alterneranno schiarite e precipitazioni anche sotto forma di rovesci.

Previsioni a cura di www.meteoinmolise.com

Fase attuale: l’alta pressione che ci ha tenuto compagnia per molto tempo, ha spostato il suo centro di interesse verso l’Atlantico, consentendo la discesa di nuclei freddi da nord-ovest verso il Mediterraneo. L’Italia si troverà esposta ad un flusso occidentale umido, ma molto instabile che per tutta la settimana governerà il tempo del Bel Paese da nord a sud; in questo frangente, saranno le regioni esposte verso ovest quelle ad essere più direttamente interessate da precipitazioni sparse, anche intense a tratti e sotto forma di rovesci e temporali. Il versante adriatico, invece, godrà di tempo più stabile e con la quasi generalizzata assenza di fenomenologia.

Il meteo, prevalenza Tempo idi correnti occidentali:

Le correnti occidentali, sostenute ed evidentemente di natura atlantica, continueranno a sospingere nubi nelle regioni tirreniche, lungo l’arco alpino e sul Levante Ligure. Ci aspettiamo delle piogge anche nelle prossime ore, oltre chiaramente alle nevicate delle Alpi. Le depressioni nord atlantiche, continueranno a tenere sotto scacco gran parte dell’Europa centro occidentale e del Mediterraneo. L’entità e la distribuzione delle piogge nelle nostre regioni dipenderà dalla traiettoria delle saccatura. Tuttavia, preme segnalare, anche un calo della temperatura atteso da giovedì.

Dettaglio previsionale in Molise:

Il meteo di mercoledì: rimane instabile il tempo sulle aree interne centro-occidentali dove si alterneranno spazi di cielo sereno ad improvvisi annuvolamenti accompagnati da rovesci. Sul Molise orientale, tempo migliore con cielo che, lungo la costa, si presenterà generalmente poco nuvoloso. Venti ancora sostenuti, prevalentemente meridionali. Temperature in lieve diminuzione.

Il tempo di giovedì: giornata di tregua del maltempo con cielo parzialmente nuvoloso all’interno per nubi velate, poco nuvoloso sulla costa. Ovunque vento in attenuazione. Temperature stazionarie o in lieve calo.

Meteo venerdì: un nuovo fronte perturbato è atteso sul Molise. Piogge pomeridiane nelle zone interne dopo una prima parte di giornata tutto sommato buona. Venti da deboli a moderati. Temperature in leggera discesa.