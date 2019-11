Sarà inaugurato sabato prossimo, 30 novembre, il primo Ecoparco di Termoli. Si trova in via Madonna delle Grazie ed è un progetto curato da Ecocontrol Gsm, azienda specializzata in soluzioni innovative per la raccolta differenziata che si trova nel Nucleo industriale della città adriatica, dando lavoro a circa 40 dipendenti.

Dog area, cioè zona riservata ai cani, area giochi per bambini e Scoservice, isola progettata e realizzata dall’azienda di Fausto di Stefano che di recente, il 6 novembre scorso, è stata presentata alla prestigiosa Fiera Ecomondo 2019 di Rimini, una delle più importanti vetrine europee sulla ecosostenibilità. (Primonumero c’era e ha seguito la presentazione della Ecosquare che vede il primo modulo proprio a Termoli: qui l’approfondimento e il video sul funzionamento della multiservice)

In questi giorni i lavori per montare l’Ecosquare, con l’aiuto anche degli studenti dell’Istituto Tecnico Majorana di Termoli, partner del progetto con il Comune di Termoli e la Rieco, la ditta che ha in gestione la raccolta dei rifiuti urbana, stanno andando avanti a ritmi spediti per arrivare a ultimare ogni preparativo entro la prossima settimana, quando ci sarà il taglio del nastro ufficiale.

L’Ecoisola Multiservice, punto di forza del parco in via Madonna delle Grazie, permette con un sistema all’avanguardia di conferire olio esausto e plastica accumulando contestualmente punti per l’acquisto, direttamente nella struttura, di acqua microfiltrata liscia e gassata e sapone biologico concentrato per uso domestico. In più il sistema basato sulle tessere personali permette di avere sconti presso una serie di attività commerciali cittadine.

Il concetto sul quale si basa la ecosquare progettata dalla Ecocontrol, che ha sponsorizzato interamente l’iniziativa, è che chi più ricicla meno spende e più guadagna. La piazza del futuro mette insieme differenziazione del rifiuto e riconversione con un meccanismo virtuoso che premia i cittadini più ricicloni.

Al servizio è abbinata la consegna pacchi con una bicicletta elettrica che permetterà di limitare l’inquinamento causato dai mezzi di trasporto che quotidianamente effettuano consegne per conto delle grandi aziende dell’e-commerce. Un progetto made in Termoli, curato dalla Ecocontrol Gsm in un contesto di utilità e funzionalità. L’area è dotata di settore riservato ai cani, parco giochi per bambine e panchine con sistema WiFi per la connessione a Internet.