Primi rattoppi dell’asfalto in città, strade chiuse e divieti di sosta

Prende il via l’operazione di ‘rattoppo’ dell’asfalto in alcune strade della città di Campobasso. Un intervento programmato per evitare che le buche già presenti diventino delle voragini con l’approssimarsi dell’inverno, quando la neve e il conseguente intervento dei mezzi spazzaneve e spargisale danneggia ulteriormente lo stato delle vie cittadine.

Domani, 29 novembre, dunque l’inizio dei lavori: “Si provvederà alla esecuzione dei ripristini localizzati del manto bituminoso che interesseranno le seguenti strade: via Pisa, via Firenze, via Torino, via Benevento”, si legge nella nota diramata questa mattina dal Municipio.

I lavori riguarderanno anche altre zone del capoluogo. Per questo motivo, sarà vietata la sosta con rimozione forzata su entrambi i lati e la chiusura provvisoria al

traffico di Via Benevento, via Quircio, via Conte Verde, Piazzale Palatucci; piazza Andrea D’Isernia, l’incrocio tra via D’Amato e via Insorti D’Ungheria. Vigerà invece il senso unico alternato in via IV novembre, via Novelli, contrada Colle delle Api (nei pressi del Decatlhon).