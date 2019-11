Presentata a Palazzo San Giorgio la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

E’ stato presentato presso la Sala Mancini di Palazzo San Giorgio, il calendario delle manifestazioni previsto a sostegno dellaGiornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donneche verrà celebrata lunedì 25 novembre 2019.

Presenti a Palazzo San Giorgio, per l’occasione, oltre all’assessore Paola Felice, i rappresentanti della Polizia di Stato di Campobasso, l’Ufficio della Consigliera di parità della Provincia di Campobasso e della Regione Molise, dell’Unimol, del Conservatorio “Perosi” di Campobasso, del Liceo “G. M. Galanti” di Campobasso, del Centro Antiviolenza e Casa rifugio “Be Free” di Campobasso, e del Comitato pari opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Campobasso.

Tante le iniziative che da domani – 23 novembre – e fino al 30 di novembre si susseguiranno in città per sensibilizzare la cittadinanza tutta sul tema della violenza sulle donne, tra queste da ricordare la Settimana per lo sport contro la violenza sulle donne, che andrà avanti con iniziative di sensibilizzazione sui campi di gara a cura del CONI Molise, del Cus Molise, degli Hammers Rugby Campobasso, della Chaminade Campobasso, dello Sporting Campobasso.

“Abbiamo messo insieme con il coinvolgimento e l’aiuto di un ampio numero di soggetti, un panorama di iniziative in grado di rendere ben chiaro il messaggio che la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donnevuole lanciare. – ha detto l’assessore Felice – La condivisione in un arco temporale settimanale di momenti di incontro e confronto sul tema oggetto della manifestazione, ha come scopo quello di radicare il più possibile e in ogni fascia di età della nostra comunità un atteggiamento concreto di sostegno a chi è vittima di questo genere di violenze, sia fisiche che psicologiche.”

In linea con le numerose attività che verranno avviate in occasione del 25 novembre 2019, la Polizia di Stato di Campobasso, in collaborazione con il Comune di Campobasso, l’Ufficio della Consigliera di parità della Provincia di Campobasso e della Regione Molise, l’Unimol, il Conservatorio “Perosi” di Campobasso, il Liceo “G. M. Galanti” di Campobasso, il Centro Antiviolenza e Casa rifugio “Be Free” di Campobasso, il Comitato pari opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Campobasso, promuovono lunedì 25 novembre 2019 dalle 11 alle 13a Campobasso, in Piazza Municipio, un evento musicale con testimonianze cui sono invitati a partecipare studenti e docenti di tutte le scuole medie superiori della città di Campobasso e chiunque altro vorrà comunque prendevi parte.

Simbolicamente si invitano tutti i cittadini ed esporre sin dalla serata del 24 novembre sui davanzali delle finestre delle proprie case (in condizioni di sicurezza), un lume acceso: il lume della speranza e della memoria (per le tante vittime di violenza di genere)che voglia essere rappresentativo del quotidiano impegno in famiglia, a scuola, nei luoghi di lavoro per il rispetto della dignità umana.