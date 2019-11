Meteo ponte Ognissanti caratterizzato dall’arrivo di diversi fronti perturbati da ovest capaci di portare piogge anche intense e molto vento.

Meteo ponte Ognissanti, situazione – Lo scontro tra le correnti fredde nord europee e quelle più miti oceaniche di matrice atlantica darà vita ad un vortice di bassa pressione che si collocherà nella giornata di Ognissanti sul basso Tirreno tra le due Isole Maggiori. Da quella posizione il minimo riuscirà a portare condizioni di instabilità con piogge e temporali soprattutto sulla Sicilia ma localmente anche sulla costa tirrenica peninsulare e in parte sia su quella ionica che su quella adriatica sempre del Sud. Un temporaneo miglioramento interverrà invece al Nord e buona parte del Centro portando condizioni di tempo più stabile ma pur sempre grigio. Da ovest ci saranno le prime avvisaglie di una nuova perturbazione che porterà maltempo nel weekend. Anche a seguire sono attese nuove perturbazioni.

Previsioni meteo venerdì 1 novembre – Al Nord ampie aperture su Triveneto ed Emilia Romagna, nuvoloso tra Piemonte e Lombardia con tendenza tra il pomeriggio e la sera a qualche debole pioggia sulla Liguria e il basso piemonte. Al Centro al mattino qualche residuo piovasco sulla Sardegna settentrionale, nuvoloso tra Abruzzo e Lazio con qualche isolata pioggia, maggiore variabilità su Toscana, Umbria e Marche ma senza fenomeni. Dal pomeriggio migliora anche su Lazio e Abruzzo. Tra sera e notte peggiora da ovest con piogge sui versanti tirrenici. Maltempo in Sicilia con piogge e temporali anche forti dapprima sui settori occidentali poi anche su quelli orientali. Qualche piovasco anche tra Campania e Calabria, isolato tra Molise e Puglia. Tra sera e notte insiste qualche pioggia sulla Campania. Temperature stazionarie al Nord, in leggero aumento al Centro, in calo al Sud. Venti moderati con rinforzi a rotazione ciclonica attorno al minimo sul basso Tirreno.

Previsioni ponte Ognissanti in Molise

Meteo venerdi 1 Novembre: mattinata dal cielo coperto o molto nuvoloso sulla totalità del territorio regionale con associate deboli piogge tra fascia costiera, Campobassano e Matese, un po’ meno probabili sull’Isernino. Pomeriggio ancora molto nuvoloso con piogge residue sulle aree interne. Graduale aperture del cielo in serata tra Frentani e Basso Molise. Temperature in moderata diminuzione, massime non oltre i 15 gradi ovunque, solo tra Basso Molise e venafrano fino a 17-18 gradi. Venti di maestrale sostenuti in mattinata sulla costa, in attenuazione serale.

Previsioni sabato: al mattino da molto nuvoloso a parzialmente nuvoloso sul territorio regionale con maggiori aperture sulla costa e residue piogge sui versanti occidentali. Nuovo aumento della nuvolosità con associate piogge dalla tarda serata a partire dai versanti occidentali. Le piogge si intensificano in nottata. Temperature in lieve aumento, rotazione della ventilazione da libeccio.

Tempo domenica: giornata perturbata o molto perturbata in special modo sulla provincia di Isernia. Picchi di precipitazioni anche elevati tra Matese, venafrano, Mainarde e Alto Volturno. Da segnalare raffiche intense da libeccio in special modo in mattinata.