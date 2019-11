Un investimento grave si è verificato poco prima delle 18 in via Firenze dove un uomo, un 70enne che stava attraversando la strada, è stato preso da un’auto – che procedeva a forte velocità – sbalzato a terra.

L’uomo alla guida, raccontano i testimoni, andava a folle velocità e nel suo incedere ha preso il 70enne che in quel momento si trovava ad attraversare via Firenze, nei pressi della rotonda. Lo ha preso solo con lo specchietto, per fortuna, ma l’impatto è stato violentissimo e l’uomo si è ritrovato sbalzato a terra. A causa dell’impatto, lo specchietto si è staccato e giace ancora sulla via, mentre l’uomo è caduto sulla strada. Per fortuna, i primi soccorsi sono arrivati sul momento visto che un medico si trovava di lì a passare.

Poco dopo sono arrivati il 118, per medicare l’uomo che probabilmente sarà trasferito per accertamenti in ospedale, e la Polizia, per i rilievi del caso.

L’uomo investito ha accusato dolori al petto e i soccorritori gli hanno immobilizzato collo e gambe, posizionandolo su una barella. Dalle prime informazioni pare sia cosciente, avendo risposto ai soccorritori.

Invece il pirata, prima scappato, è stato poi rintracciato dalla Polizia.