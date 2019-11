Cosa intitolare a Fred Bongusto nella sua città? Dal sondaggio lanciato la scorsa settimana esce fuori un quadro articolato, non certo una maggioranza assoluta. Infatti, al fotofinish l’idea di dedicargli una piazza ha avuto la meglio sulla statua, un solo voto ha fatto la differenza. A seguire, il teatro Savoia, una strada e in ultimo il palazzo della ex Gil. Una cosa è sicura: i campobassani vogliono avere un luogo o un monumento che dia lustro al suo spessore.

Come si è potuto constatare subito dopo la scomparsa di Fred, si sono susseguiti commenti, idee, proposte. Qualche lettore ha lanciato la possibilità di mettere su un Festival di Campobasso in memoria di Bongusto, magari coinvolgendo personalità del mondo della canzone e dello spettacolo che diventi un appuntamento di respiro nazionale.

Tra gli altri, ci ha scritto un ex orchestrale, Alfonso, da un po’ di anni in pensione, che ha anche espresso la propria “indignazione per l’assenza dei suoi colleghi nel giorno dei funerali. I momenti più belli della mia vita sono stati accompagnati dalle sue canzoni e dalla voce calda e stupenda che mi è entrata nel cuore e lo rimarrà per tutta la vita. Io sono siciliano ma so bene quanto ci tenesse Fred Bongusto per la sua amata Campobasso”.

Come dice giustamente il giornalista Giuseppe Tabasso, “Fred Bongusto sta a Campobasso come Mina sta a Cremona, De Andrè a Genova e Lucio Dalla a Bologna. Per lui bisogna inventarsi perciò qualcosa di moderno e di non scontato, perfino un museo multimediale”. Ora sta all’amministrazione comunale prendere la decisione che accontenti il più possibile la città e la regione intera.