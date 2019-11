In tanti stanno per tirare un sospiro di sollievo: gli operai del Comune, proprio in questi minuti, stanno provvedendo a installare i nuovi semafori in via Trivisonno/viale Principe di Piemonte, nel punto forse più pericoloso della città per chi è solito camminare a piedi. Impianti nuovi di zecca, di colore giallo, che vanno a coprire una lacuna che da qualche mese stava mettendo a disagio molti cittadini. Infatti, la rottura del semaforo risale al mese di agosto e proprio in quei giorni fu spento per via di un guasto importante che si era manifestato già qualche tempo prima. Si è successivamente provveduto a rimuovere i vecchi.

Promessa mantenuta, dunque, da parte del sindaco Roberto Gravina che poco più di trenta giorni fa dichiarò: “Siamo in procinto di acquistare il nuovo impianto semaforico di via Trivisonno posto che l’attuale non è più riparabile”. La notizia è stata confermata dall’assessore alla mobilità, Simone Cretella: “Appena si finisce con il montaggio, si effettueranno i test e poi si accenderà. L’impianto è dotato di luci a led, di un sistema sonoro per i non vedenti e dell’attraversamento a chiamata”. Ultimamente i vecchi impianti erano stati coperti con dei sacchi neri e del nastro adesivo per evitare qualsiasi pericolo dovuto al riflesso del sole.

Dunque, stanno per terminare i disagi per i pedoni, considerando che come detto i semafori si trovano in uno snodo nevralgico del centro cittadino: in quel punto confluisce il traffico proveniente da porta Napoli, da viale Principe di Piemonte, da via Petrella e da viale Elena. Una zona molto popolata e in cui ci sono strutture importanti quali il Conservatorio ‘Lorenzo Perosi’ e l’istituto ‘Pertini’. FdS