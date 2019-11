Incidente stradale questa sera poco dopo le 21 e 30 all’ingresso del paese, dal lato di via Po. Un Maggiolone Volkswagen ha impattato bruscamente contro una autovettura che sopraggiungeva in direzione opposta, rimbalzando e finendo poi per ammaccare la fiancata di un’auto parcheggiata, il cui conducente era all’interno e si è comprensibilmente preso un bello spavento.

Sul posto i carabinieri di Termoli per i rilievi e la misurazione delle distanze finalizzate alla ricostruzione della dinamica. La conducente del Maggiolone, una giovane straniera, ha lasciato l’auto allontanandosi in fretta prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, probabilmente in preda allo spavento. Quando sono arrivati i carabinieri di lei non c’era traccia. Si sta cercando la donna per le formalità di rito.

Sul posto un gruppetto di persone fra proprietari delle autovetture coinvolte, una delle quali in particolare ha subito danni notevoli, aprendo anche gli airbag per l’impatto, e alcuni residenti della zona. Non è stato necessario chiamare il 118 perché non ci sono stati feriti.