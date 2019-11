Per lo sviluppo digitale dei piccoli Comuni, premiato il Comune di Tavenna

Premio “Per lo sviluppo digitale dei piccoli Comuni” al Comune di Tavenna con Poste Italiane per “Accoglienza, inclusione e coesione sociale”. Il piccolo centro molisano ha ricevuto il riconoscimento al Cresco Award – Città sostenibili, promosso da Fondazione Sodalitas, in collaborazione con Anci, per valorizzare le iniziative dei Comuni italiani più efficaci nel promuovere lo sviluppo sostenibile dei territori.

I premi, assegnati da una Giuria indipendente presieduta dal Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, sono stati consegnati ieri 21 novembre nel corso di un incontro tenutosi nell’ambito della 36esima Assemblea Annuale dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) in corso ad Arezzo.

Per Tavenna era presente il sindaco Paolo Cirulli, che ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto, dimostrando così come anche un piccolo paese come quello che amministra può ambire a grandi risultati.