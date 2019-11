Un piccolo incendio di rifiuti si è verificato nella tarda mattinata di oggi, venerdì 22 novembre poco prima di mezzogiorno, nella zona di Pozzo Dolce, a Termoli.

Il rogo, non si sa ancora se doloso o dovuto a cause accidentali, ha interessato i tanti rifiuti che sono ammassati in quell’area di Termoli sotto piazza Sant’Antonio, solitamente frequentata da senzatetto o da giovani nelle ore serali.

In particolare ci sono persone in difficoltà economiche che spesso utilizzano quel posto come rifugio o anche per cucinare del cibo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia Municipale. Per fortuna il 115 è arrivato in tempo, evitando che le fiamme potessero propagarsi alla vegetazione incolta che circonda Pozzo Dolce.

La nube di fumo sprigionata dall’incendio ha creato non poca apprensione fra i cittadini, sia residenti che passanti, che l’hanno notato pensando al peggio. I vigili del fuoco proseguiranno gli accertamenti per capire le cause del rogo.