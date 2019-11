Trenitalia ci ha messo del suo per sponsorizzare la prima edizione della Festa del Cioccolato prevista a Termoli dal 22 al 24 novembre.

Sul suo sito e attraverso la newsletter, l’invito è a prendere uno dei treni regionali per visitare Termoli in occasione della Festa del Cioccolato, una prima assoluta per la cittadina costiera. ‘Cosa fai nel weekend?’ e tra le mete d’Italia da scoprire c’è anche Molise-Termoli e la pubblicizzazione della festa golosa. “Saranno allestiti laboratori, con possibilità di assaggi e dolci acquisti. Partite in cerca di dolcezza con il treno regionale”. Un assist niente male per la città e per la manifestazione che ci si appresta a vivere per la prima volta.

Una festa per gli amanti del cioccolato (di tutte le età) ma anche per i bambini, per i quali sono previsti laboratori e animazione.

In piazza Monumento intanto fervono i preparativi e l’allestimento degli stand per l’inaugurazione che si terrà stasera, 22 novembre, alle 17.