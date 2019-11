Ottantenne si allontana di casa e scompare: ricerche a tappeto dei Vigili del Fuoco

È un giallo quello su cui stanno tentando di far luce le squadre dei Vigili del Fuoco di Campobasso, impegnate da oltre un’ora nelle campagne di Torella del Sannio. Gli uomini del 115 sono sulle tracce di un 80enne che oggi, mercoledì 13 novembre, si è allontanato da casa sua e non vi ha più fatto ritorno. I familiari, preoccupati dal non vederlo rincasare, hanno allertato le Forze dell’Ordine.

La macchina dei soccorsi si è immediatamente messa in moto e le ricerche stanno proseguendo spedite da circa un’ora, grazie ai caschi rossi che stanno setacciando i boschi e le campagne dove l’uomo è solito camminare. Non è da escludere, infatti, che l’anziano sia stato colto alla sprovvista dal buio ed abbia deciso di sostare in un luogo a lui familiare in attesa del nuovo giorno. Ore di apprensione dei familiari che non riescono a spiegarsi la vicenda e seguono con ansia le operazioni di ricerca sul campo, in attesa di avere informazioni utili sul ritrovamento dell’ottantenne scomparso.