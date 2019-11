Oratino tra i sei borghi d’Italia da scoprire: rappresenterà il Molise ad Amsterdam

Oratino rappresenterà il Molise in Olanda nell’ambito di una manifestazione internazionale dedicata ai borghi più caratteristici del nostro Paese. Probabilmente non è una sorpresa: il centro che si trova a pochi chilometri dal capoluogo è già uno dei borghi più belli d’Italia.

‘CibArti – Percorsi di saperi e sapori, tra luoghi da gustare e gusti da scoprire’: il nome dell’evento che si svolgerà il 18 novembre presso l’Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam.

Tra i sei Comuni italiani selezionati per partecipare Oratino è il borgo scelto a rappresentare il Molise ed il Centro Italia (insieme all’Umbria), oltre a due borghi del Nord (Valle D’Aosta e Liguria) e due del Sud Italia (Basilicata e Calabria).

Durante questo evento, si promuoverà la tradizione e la cultura italiana attraverso la riscoperta o la conoscenza di luoghi invisibili o poco noti del territorio nostrano nel segno della promozione del turismo lento e la condivisione del ‘mangiare italiano’, sinonimo di salute e di genuinità. Ogni Borgo sarà presentato per le proprie peculiarità eno-gastronomiche, a preziosa cornice di quelle storiche, artistiche e paesaggistiche.

Questo un estratto del messaggio indirizzato al sindaco De Socio, che spiega i motivi della scelta di Oratino: “per la bellezza e per la meravigliosa piccola dimensione del luogo, che racchiude la forza e l’unicità di tradizioni e storia, meritevoli di essere scoperte ed apprezzate dagli italiani residenti in Olanda e dagli olandesi desiderosi di visitare la nostra amata Italia e lo stupendo Borgo, di cui lei è primo cittadino”.

Accettando il prestigioso invito, il primo cittadino Roberto De Socio si recherà ad Amsterdam, come rappresentante e portavoce della comunità oratinese e offrirà anche quanto espressamente richiesto per la partecipazione: l’occorrente per la preparazione di un piatto tipico locale prescelto (‘cacio e ova con salsiccia’) per circa 100 persone, abbinato al vino autoctono ‘Tintilia’.

Per l’occasione, è stato realizzato anche un video su Oratino che verrà proiettato per promuovere e mostrare le meraviglie di questo paese annoverato tra i ‘Borghi più belli d’Italia’, nell’auspicio di destare presso gli olandesi la curiosità di scoprire tutte le unicità del caratteristico borgo molisano e della nostra Regione.