Per chi non l’avesse già installata sul proprio smartphone, la Rieco Sud (società che gestisce la raccolta differenziata a Termoli) ricorda che è possibile scaricare gratuitamente l’App Junker (per android o apple).

Una ‘mano’ tecnologica per chi ancora nutre dei dubbi su dove e quando conferire i rifiuti. Con questa applicazione, finora sono stati raggiunti circa 11 mila nuclei familiari, sono state effettuate circa 45 mila ricerche di prodotti e a 600 ammontano le segnalazioni di prodotti nuovi da parte degli utenti.

L’app è a disposizione di tutti i cittadini per facilitare la raccolta differenziata e fornire le informazioni sulla raccolta dei rifiuti.

Come funziona? Il suo utilizzo è semplicissimo. “Scansionando il codice a barre di un prodotto o di un imballaggio (semplicemente avviando l’app e avvicinando la telecamera del cellulare al prodotto, ndr) , Junker lo riconosce grazie ad un database interno di oltre 1 milione e mezzo di prodotti e ne indica – in 10 lingue – la scomposizione nelle materie prime e i bidoni a cui sono destinati. Basti fare bottiglie in pvc o materBi ecc.

Inoltre Junker possiede un database ‘in progress’ che viene aggiornato quotidianamente anche grazie al contributo degli utenti: se il prodotto scansionato non viene riconosciuto, l’utente può trasmettere alla app la foto del prodotto e ricevere la risposta in tempo reale, mentre la referenza viene aggiunta a quelle esistenti. Uno strumento collaborativo perfettamente in linea con la filosofia delle smart cities.

Junker, disponibile gratuitamente per tutti, comunica direttamente molte altre informazioni come l’ubicazione dei punti di raccolta, i percorsi, i calendari del porta a porta, l’indicazioni per i rifiuti speciali ecc., prevenendo anche il rischio di sanzioni indesiderate”.

Impossibile sbagliare, insomma.