Non si arresta l’ascesa nel mondo della musica di Ilario Palma, l’artista di origini larinesi che dopo l’esordio con il brano tormentone ‘Nato in Molise’ nel 2016 ha continuato a mietere successi e a ‘sfornare’ hit di successo, come il successivo ‘Karma’.

La sua ultima opera è ‘Ballad’, una canzone che parla dell’amore e delle sue conseguenze più negative, quando l’amore si trasforma in paura e la paura si trasforma in violenza, fisica e psicologica. Un brano in cui la scrittura autorale e il canto si mescolano alle produzioni musicali dell’artista.

Così scrivono di lui: “Da una delle regioni più piccole d’Italia, il Molise, arriva un nuovo nome per la musica italiana: si chiama Ilario Palma e nella vita racconta storie attraverso parole e beats”.

“Ballad” è pubblicata su tutte le piattaforme di streaming e digital stores.