Nuovi ufficiali dell’Arma: i marescialli Nestola e Funaro promossi sottotenenti

“Per l’Arma di Campobasso è una grande soddisfazione”: questo il commento affidato a una nota stampa dopo la promozione dei marescialli Giuseppe Nestola e Ugo Funaro.

I due sottufficiali, in servizio da molti anni al Comando provinciale con diversi incarichi in provincia, hanno superato una difficile selezione a livello nazionale per la nomina di un numero ristretto di nuovi Ufficiali dell’Arma.

Nominati Sottotenenti, hanno intrapreso da pochi giorni la frequenza di un corso di aggiornamento presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, in Via Aurelia, per poi essere destinati ad incarichi di comando di Reparti retti da Ufficiali.

Il Sottotenente Giuseppe Nestola, attualmente in servizio alla Compagnia di Larino, per molti anni è stato comandante prima della Stazione Carabinieri di Montefalcone e poi di quella di Termoli, nella cui città ha anche retto il Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile. In passato ha prestato servizio a Siracusa e a Roma. E’ in possesso di diploma di laurea di primo livello e, a breve, discuterà la tesi per conseguire la laurea specialistica in giurisprudenza;

Il Sottotenente Ugo Funaro, per molti anni in servizio alla Compagnia di Bojano, prima quale comandante del Nucleo Comando e poi quale Comandante della locale Stazione Carabinieri, in passato ha prestato servizio ad Adelfia in provincia di Bari, a Castel di Sangro in provincia di L’Aquila e a San Marco in Lamis in provincia di Foggia. E’ in possesso della laurea di primo livello.

In una breve cerimonia i due militari hanno dapprima ricevuto le congratulazioni del colonnello Emanuele Gaeta, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Campobasso, del Ten. Col. Raffaele Iacuzio, Comandante della Compagnia di Larino e del Ten. Edgard Pica, attualmente comandante della Compagnia di Bojano e, di tutti i colleghi delle rispettive compagnie con l’augurio di sempre maggiori soddisfazioni professionali e personali.