Ciao Michele. Michele è Michele Traglia, 41 anni, ucciso dal trattore che si è rovesciato su se stesso in una “normale” mattinata trascorsa in campagna a raccogliere le olive. Ieri, alla presenza di una folla immensa, che la chiesa e nemmeno il piazzale antsistante sono riusciti a contenere, l’ultimo saluto al ragazzo dal cuore grande, che lascia la moglie Roberta e due bambini.

Ed è nel momento di massimo dolore che viene in soccorso la fede. Come gli amici hanno scritto in azzurro sul lenzuolo bianco che sventola quieto tra Viale margherita e viale Colombo, a Guglionesi, “Siamo nati e non moriremo mai più”. Che sia anche un auspicio, un talismano che tenga a bada le tragedie in questa piccola, piccolissima porzione di mondo.

(foto di A.Carozza)