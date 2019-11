Moda: quali accessori ed orologi da donna mettere per una serata galante?

Siete state invitate ad una serata galante e non avete ancora deciso quale sarà il vostro outfit? Nessun problema, fate un bel respiro profondo e concentratevi solo ed esclusivamente sul vostro stile preferito, in modo da arrivare pronte e praticamente impeccabili all’appuntamento elegante. Il consiglio è, ovviamente, quello di essere sempre se stessi e di mettere qualcosa che valorizzi il vostro corpo. Magari una gonna corta, una blusa scollata oppure una maglia con trasparenze.

Ciò che non può mancare sono gli accessori da abbinare al vostro outfit ed uno degli orologi donna alla moda che dia quel tocco in più al look. Si parte dagli orecchini: quelli pendenti possono catalizzare l’attenzione del sesso maschile. Il consiglio è di portarli con un’acconciatura alta ed il giusto scollo in modo da mettere in risalto il vostro collo. C’è, poi, la collana da schiena, quella lunga da far scendere appunto lungo l’arcata della schiena. È un accessorio pensato per una serata speciale, da indossare su un abito con scollo a V che renderà tutto più audace e seducente.

Una collana

La collana può essere anche quella classica, elegante e da abbinare ad un tubino nero oppure ad un completo raffinato. Meglio ancora se è artigianale e fatta con pietre variopinte. Occhio poi alle collane metalliche che danno un tocco di aggressività e sensualità.

Un bel bracciale

Il bracciale di certo non può mancare, magari abbinato con orecchini e collana. Con questo accessorio, però, è possibile giocare con la varietà dei materiali: che sia esso in acciaio, in corda, in plastica o in caucciù non conta. L’importante è portarlo ed abbinarlo bene per impreziosire la nostra mise.

L’orologio

Gli orologi donna sono un accessorio completo, indispensabile e capace di rendere unico ed inimitabile il look di chi lo indossa. Per una serata elegante, dallo stile casual, il consiglio è di optare per un modello con cinturino in pelle. Si tratta di un accessorio comodo e raffinato, ma allo stesso tempo elegante e versatile. Gli orologi donna con cinturino in acciaio, invece, sono un prodotto più elegante, perfetto per una donna forte e decisa. Da abbinare ovviamente al resto degli accessori, è anche molto sexy al polso della donna. Chi, invece, non vuole proprio rinunciare alla tecnologia può scegliere di indossare uno smartwatch. Oggi sul mercato si trovano modelli che rispondono in tutto e per tutto a quelle che sono le tendenze degli ultimi anni in quanto a stile e ricercatezza. Il consiglio, dunque, è di scegliere un modello capace di conciliare le esigenze estetiche e quelle pratiche.

La sciarpa

Non può mancare un pizzico di colore da ricercare grazie alla sciarpa o al foulard. Questa può essere in lana, in cotone oppure in seta, ed è capace di dare comfort e stile al nostro outfit. Magari da utilizzare per coprire una scollatura un po’ troppo profonda prima di arrivare al ristorante, oppure per sostituire lo spolverino e coprire le spalle in caso di passeggiata in riva al mare.