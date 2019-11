Mignogna della Runners Termoli sul podio alla mezza maratona Michettiana

Prestazione di rilievo quella ottenuta nella mattinata di domenica 3 novembre dall’atleta di punta della società di Atletica Runners Termoli, Piero Biagio Mignogna, che ha chiuso la mezza maratona Michettiana di Francavilla al Mare in un tempo di 1h16’30” correndo ad una velocità di 16,55 km/h e a un passo di 3’38” min/km, che gli ha permesso di raggiungere il podio di categoria e la 6° posizione assoluta tra le centinaia di atleti in gara.

Non da meno in rosa l’atleta Stefania di Lisa che venerdì 1 novembre ha partecipato alla Corsa dei Santi in Roma percorrendo i 10 km in 52’47”.

Soddisfatti dirigenti e tecnici della società, impegnati in questi giorni nei preparativi della 15° edizione della ScopriTermoli che si svolgerà come consuetudine a Termoli domenica 8 dicembre con partenza alle ore 10 da Piazza Vittorio Veneto.