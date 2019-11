Una passeggiata serale, come sempre. La cagnolina che scodinzola, felicissima di poter uscire. Il guinzaglio allentato, quattro passi che fanno bene a padrona e animale. Ma giovedì scorso l’imprevedibile: sul percorso abituale un boccone al veleno. La padrona non fa in tempo ad accorgersene. Si sa come sono i cani, specie giovani ed esuberanti. Raccolgono tutto, mangiano quello che trovano a terra. “Altre volte sono riuscita a farle sputare qualcosa che aveva preso da terra, ma quella sera non me ne sono proprio resa conto”.

La zona è San Pietro, quartiere Porticone, Termoli. Dietro la farmacia che costeggia la strada di ingresso verso il centro urbano, tra le case e un campo di ulivi. Ed è qui, accanto a un contenitore per i rifiuti, che la cagnetta Fannu probabilmente ha ingerito l’avviso di morte.

“Non posso esserne certa, non posso giurare se fosse una polpetta o altro”. Qualcosa ha mangiato, di sicuro. Un principio di tosse, “ma non mi sono preoccupata più di tanto perché aveva tossito anche la sera precedente. E non era successo nulla”.

E invece, giovedì, i sintomi sono arrivati terribili e impossibili da fermare. Al rientro a casa, in poco tempo, arti sempre più rigidi, vomito mischiato a sangue. Bava alla bocca. Lo strazio, l’agonia dell’animale che, come sanno bene tutti i padroni e le padrone di cani del mondo, è come un familiare, è un amico prezioso, è uno di casa. La corsa notturna dal veterinario è stata inutile. La diagnosi ha confermato i sospetti peggiori: avvelenamento.

“L’ho vista morirmi in braccio, non si è potuto fare nulla. Sono ancora sotto choc”. Era una meticcia, di taglia media, meno di un anno, una compagna di vita dolcissima e indimenticabile. L’ha uccisa la crudeltà di qualche scellerato che ha confezionato un boccone avvelenato con qualcosa di molto tossico e in grande concentrazione, come ha osservato il veterinario registrando il lasso di tempo nel quale l’animale ha man mano perso la sua vitalità.

Le uccisioni volontarie di animali continuano, e le sostanze che i killer – perché tali sono classificabili gli umani che mettono in atto comportamenti del genere – utilizzano diventano sempre più pericolose, come certificano i resoconti degli istituti Zooprofilattici italiani. Stricnina, metaldeide, pesticidi vietati, topicidi. Oltre a chiodi, viti, graffette, vetri mischiati carne cruda. Ogni anno sono migliaia gli animali selvatici e domestici che muoiono così. Le associazioni animaliste ricevono innumerevoli segnalazioni.

L’ultima da A.B., la padroncina di Fenny, che ha deciso di far sapere all’Anpana cosa le è capitato “anche per porre attenzione sul fenomeno ed evitare che altri possano subire il mio dolore”. Nel quartiere sono tanti a possedere un cane, ed è agghiacciante mettere in conto di portare l’animale a fare una passeggiata che può rivelarsi l’ultima.