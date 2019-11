Ancora attive le condizioni per meteo instabile su buona parte del centro-sud. In particolare, rovesci sparse nelle zone interne.

Previsioni a cura di www.meteoinmolise.com

ANALISI: su buona parte delle regioni centro-meridionali, rimangono attive condizioni di diffusa variabilità perturbata a causa delle conseguenze dovute al passaggio vortice ciclonico che ha pilotato una serie di fronti carichi di piogge e temporali, ma anche di nevicate sulle Alpi e sulle vette dell’Appennino, conforti venti a rotazione ciclonica. Nella giornata di oggi (mercoledì), specie dalla sera, si andrà ad esaurire questa fase. Tuttavia, si tratterà di un temporaneo e blando miglioramento, perché è già pronto un nuovo affondo depressionario dal Nord Atlantico si butterà sul Mediterraneo centrale alimentando un vortice da cui si dipartirà una perturbazione responsabile di un peggioramento che dal Nordovest si estenderà a Triveneto e regioni centrali con piogge, temporali e nevicate sulle Alpi anche a quote piuttosto basse.

METEO OGGI IN ITALIA: la perturbazione tenderà gradualmente ad allontanarsi determinando però ancora in mattinata precipitazioni sparse su Molise più isolate tra Lazio, Umbria e Marche. Possibili locali rovesci o temperali sul basso Tirreno e nel Salento. Limite della neve sulle Alpi orientali oltre i 700-1200 metri. Altrove nubi sparse con schiarite anche ampie al Nordovest. Nel pomeriggio fenomeni in ulteriore attenuazione, pochi ed isolati ancora all’estremo Nordest, sul basso Tirreno e nel Salento. Tra sera e notte una nuova area instabile tenderà a interessare il sud della Sardegna e l’ovest della Sicilia. Temperature minime in calo, massime in lieve rialzo su Emilia, estremo Sud e Isole. Venti in graduale attenuazione ma ancora da moderati a forti occidentali specie su Tirreno, Sud e Isole.

PREVISIONI DEL TEMPO IN MOLISE:

Oggi, mercoledì: residua instabilità nelle prime ore della giornata con rovesci sparsi nelle zone interne. Schiarite sulla costa. Nel pomeriggio, cessano i fenomeni su tutto il territorio regionale. Tuttavia, si segnala, l’avvicinarsi di un nuovo fronte perturbato in nottata sempre da ovest. Venti deboli o moderati meridionali. Temperature stazionarie.

Domani, giovedì: cielo nuvoloso o molto nuvoloso sul Molise centro-occidentale. Parzialmente nuvoloso o nuvoloso ma con schiarite a tratti sulla costa. Nelle zone interne possibilità di deboli fenomeni concentrati, per lo più, nel mattino. Schiarite pomeridiane. Venti moderati meridionali. Temperature stazionarie.

Dopodomani, venerdì: alternanza di schiarite ed addensamenti sulla costa; rimarrà, invece, instabile sulle zone interne della regione con rischio rovesci sparsi. Venti meridionali anche di intensità moderata. Temperature senza variazioni di rilievo.