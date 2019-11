Meteo di nuovo in peggioramento. Continua l’assalto di perturbazioni sull’Italia. In particolare, nella prima parte della settimana, un vortice ciclonico sarà in grado di produrre un forte peggioramento al Centro-Sud con tanto vento e pioggia abbondante.

A cura di www.meteoinmolise.com

SITUAZIONE – Un profondo vortice depressionario si posizionerà dall’inizio della settimana ad ovest della Sardegna e si porterà successivamente verso Tunisia e Sicilia, per poi risalire verso il Centro Italia intorno a metà settimana. Si tratterà di un vero e proprio ciclone mediterraneo, con valori barici anche inferiori a 980hPa, responsabile di forti venti a rotazione ciclonica e dal suo centro si dipartiranno impulsi perturbati che scorreranno su gran parte delle nostre regioni dando vita a condizioni di maltempo anche intenso.

METEO LUNEDÌ ITALIA – Al Centro instabile in Sardegna con piogge e temporali in temporanea attenuazione in giornata e in decisa ripresa la sera dalle coste orientali. Sulle peninsulari piogge sparse sulle coste tirreniche e sull’alta Toscana, nuvoloso ma in prevalenza asciutto sul versante adriatico ma con piogge in arrivo entro fine giornata. Al Sud prime piogge al mattino su bassa Calabria e Sicilia ionica, netto peggioramento in giornata con piogge e temporali in estensione da Sicilia a Calabria, Lucania ed entro fine giornata alle restanti regioni. Ventilazione in rinforzo sa sudest su tutti i bacini.

Meteo in Molise, prima parte della settimana

Lunedì: al mattino parzialmente nuvoloso sui cieli della nostra regione, nubi più consistenti sui settori occidentali, segnatamente alto Volturno, dove non si esclude qualche piovasco. In basso Molise e fascia costiera, cielo più aperto. Al pomeriggio nuvolosità sparsa, sempre più aperto sulla costa. Atteso un peggioramento su tutta la regione a tarda serata-notte. Temperature in lieve rialzo, intorno alle medie del periodo. Venti deboli, generalmente da sud.

Martedì: al mattino tempo molto perturbato, piogge diffuse e persistenti sull’intero territorio regionale. Piogge che insisteranno, seppur a tratti, anche per il pomeriggio. Un graduale miglioramento è atteso in serata anche se le ultime precipitazioni potrebbero attardarsi sull’isernino. Temperature ancora in rialzo soprattutto nei valori minimi e comprese tra i 10 e 17 gradi di massima. Intensificazioni di venti di scirocco.

Mercoledì: al mattino abbastanza umido con piogge sparse un po’ su tutto il territorio regionale. Miglioramento nel corso delle ore successive, pomeriggio asciutto ma nuvoloso. Temperature stazionarie. Venti generalmente da libeccio