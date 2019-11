Materasso abbandonato al porto, il gesto che offende la cittadinanza

Un materasso è stato abbandonato ai piedi della scala a chiocciola, al porto di Termoli. Le immagini, che sono state scattate giovedì 7 novembre, restituiscono l’idea dell’inciviltà che evidentemente è nel Dna di alcuni cittadini e che fatica ad essere rimosso.

Probabilmente il rifiuto ‘ingombrante’ è stato lasciato lì nottetempo, al riparo da occhi indiscreti. È un gesto privo di qualsiasi giustificazione che, infatti, non si può non condannare.

Oltretutto il materasso, messo in una macchina e portato a bella posta in quel luogo, è stato abbandonato in uno dei luoghi simbolo della città, nel centralissimo porto. Offendendo di fatto tutti i termolesi che si spendono per una città più bella e più pulita.