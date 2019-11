Difficilmente è possibile vedere tanti artisti emergenti tutti insieme sullo stesso palco. Succederà domani, domenica 24 novembre, dalle 17.30 al Blue Note di Ripalimosani dove è in programma la finale regionale di Martelive Molise, la manifestazione per talenti da 18 a 39 anni, che tanti consensi ha ricevuto in ambito nazionale e regionale.

Le semifinali di Piazzetta Palombo, a luglio, hanno lasciato il segno, mostrando da una parte la coesione degli operatori culturali locali, dall’altra l’apprezzamento del folto pubblico molisano per i giovani di talento.

Saranno in passerella, pronti a contendersi il pass per la fase di macro area (e uno direttamente per la Biennale di dicembre) i vincitori della prima fase. Cinque le forme d’arte degnamente rappresentate: fotografia, moda, danza, cinema e musica. Il Blue Note si trasformerà in un contenitore multidisciplinare che darà modo a tutti – spettatori, artisti e giurie – di godersi lo ‘spettacolo totale’ di Martelive.

A proposito di commissione giudicante, saranno tantissimi i giurati, a testimonianza del grande coinvolgimento di diversi operatori culturali e delle associazioni presenti su territorio regionale. Eccoli, divisi per disciplina. Fotografia: Silvano Mastrolonardo, Simone Di Niro, Mauro Presutti, Zaira Stabile, Carmine Marinaro. Moda: Marisa Vecchiarelli, Teresita Vecchiarelli, Genny Giannubilo, Laura Praitano, Luisa Forte, Umberto Anzini, Claudia Martino, Adriano Iaverone, Danila Pretruccelli. Danza: Ilaria Barone, Erica Manocchio, Annalisa Astorelli, Giada Primiano, Paola Pietrangelo, Vanessa Giglio. Cinema: Angiola Ianigro, Salvatore De Santis, Simone Zeoli, Rosanna Fanzo, Barbara Petti, William Mussini, Marco Caldoro. Musica: Giovannino Giangiacomo, Alessia D’Alessandro, Angela Di Biase, Luca De Martino, Michele Salvatore, Valeria Pietrarca. Membro aggiunto di tutte le giurie Teresa Mariano dell’Associazione Pachamama che organizza l’iniziativa insieme ad altre Associazioni del capoluogo regionale. che sono: Open Arts Studio, Incas Produzioni, Atelier Marvé, Associazione Fotografica Sei Torri, Associazione Fotografica Vivian Maier. La manifestazione di domani si avvale anche della partecipazione del sostegno di Frentauto Group, Sabetta Tartufo del Molise, Venditti Gestione Industrie e Belvedere Bvd hair face body.

Tutto pronto al Blue Note di Ripalimosani, ingresso gratuito, uno spettacolo per tutti. Si parte alle 17.30.

