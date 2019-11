MArtelive Molise, alla Biennale di Roma anche il fotografo Stefano Di Maria

E’ Stefano Di Maria il secondo molisano scelto per rappresentare la nostra regione alle finali nazionali della Biennale MArtelive che si terranno a Roma tra il 3 e il 5 dicembre.

Di Maria (in pagina alcuni dei suoi scatti, ndr), che aveva primeggiato nelle due fasi regionali, ultima delle quali domenica scorsa al Blue Note, è stato scelto direttamente nella fase di macroaria, premiato per le sue straordinarie fotografie che fondono il radicato sapere della civiltà contadina con l’armonia di gesti e colori.

Con lui a Roma sarà in lizza la vincitrice delle selezioni regionali Vanessa Calarese, aspirante stilista che, per qualità e ispirazione, ha impressionato la giuria.

I due rappresentanti molisani difenderanno i colori dell’arte giovane molisana in una rassegna nazionale che si annuncia partecipata e competitiva, in programma al Planet di Roma (Ex Alpheus). In bocca al lupo!

MArtelive Molise si conclude con un bel successo di pubblico e gli ampi consensi della piazza per il lavoro svolto dalle associazioni organizzatrici e per la produzione di opere inedite da parte di tanti artisti che allargano finalmente gli orizzonti del panorama culturale regionale.