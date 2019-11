Sono comparsi anche a Termoli nella notte, così come in diverse altre città italiane, degli strani manifesti che riportano il volto dell’ex presidente della Camera e attuale deputata Laura Boldrini, di recente passata al Partito Democratico.

Sono firmati da un fantomatico Ministero della Verità con lo slogan “Pensa come vuoi, ma pensa come noi”. Si tratta di una azione realizzata da gruppi di persone contro l’immigrazione, probabilmente legati a organizzazioni o gruppi politici. Tuttavia non ci sono riferimenti chiari agli autori, che quindi hanno preferito nascondersi dietro la dicitura ‘Ministero della Verità”.

Che sia un messaggio anti immigrazione è però palese dalla frase virgolettata riportata sotto: “Gli immigrati ci offrono uno stile di vita che presto sarà molto diffuso tra tutti noi”. Il volto quasi stupefatto della Boldrini, da anni bersaglio degli attacchi, anche verbalmente violenti, di chi si oppone all’immigrazione, è un altro segnale in questo senso.

I manifesti sono stati affissi nella notte da ignoti in via delle Rose, a Colle Macchiuzzo. In altre zone d’Italia si segnalano affissioni simili a Macerata (città di nascita della Boldrini) e a Fossano, in provincia di Cuneo, ma è verosimile che altri casi possano essere segnalati nelle prossime ore.