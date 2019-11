Magnolia, nessuna gara di recupero: l’Athena Roma rinuncia a giocare

Nessuna gara, nessun risultato perché l’omologa con il 20-0 a tavolino sarà poi sospesa in considerazione dell’esclusione dal campionato della squadra antagonista trattandosi della seconda ‘assenza’, dopo quella già formalizzata contro l’Umbertide (ironia della sorte prossima avversaria delle rossoblù). Nelle ore dell’immediata vigilia della gara, l’Athena Roma ha formalizzato via mail la rinuncia (al di fuori delle 48 ore preventive) al match con La Molisana Magnolia Campobasso, intento di cui il settore agonistico della Federbasket ha preso atto, attivando immediatamente il giudice sportivo. Per le capitoline, così, il nuovo forfait sarà il prologo all’esclusione dal campionato per quella che, tra l’altro, è una ulteriore pagina spiacevole per l’universo della pallacanestro in rosa nazionale.

TRE SETTIMANE Di fatto, per le rossoblù, un’altra giornata di solo allenamento con la prossima gara che sarà sabato alle 18.30 con Umbertide a tre settimane esatte dall’ultimo match: quello del 9 novembre a Livorno. Di certo non una delle situazioni più auspicabili per fronteggiare il team tiberino, che arriverà sul parquet del PalaVazzieri con l’intento di riscattare la battuta d’arresto interna con il Cus Cagliari.

SEI CONTRO SEI Di fatto – ironia della sorta – un piccolo momento ‘agonistico’ per i #fioridacciaio c’è stato solo nella giornata di ieri, quando, presso la palestra del liceo scientifico ‘Romita’, tutto il gruppo delle senior rossoblù è stato protagonista nell’ambito dell’European Basketball Week di Special Olympics, evento che da sabato scorso sino a domenica primo dicembre coinvolgerà quaranta piazze in Italia con la presenza di 4.000 atleti e più nel complesso, in Europa, trentacinque nazioni e 19.000 atleti per un totale di 250 eventi. All’insegna dell’hashtag #rifiutoilpregiudizio, la kermesse patrocinata dalla Fiba, dalla Federbasket, dalle Leghe maschili e femminili, sotto il coordinamento del Coni e del Cip, ha visto le cestiste rossoblù e gli atleti e le atlete ‘speciali’ confrontarsi con i ragazzi di tre istituti superiori del capoluogo (il ‘Romita’, il ‘Pertini’ ed il ‘Galanti’) con le nove magnolie presenti ed i tre componenti dello staff tecnico che hanno concluso la mattinata con un sei contro sei dal sapore particolare.