Maggioranza e opposizioni assenti, rinviato il Consiglio comunale

Consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione assenti questa mattina (18 novembre) a palazzo San Giorgio, dove era in programma la seduta dell’assise civica convocata in via straordinaria. Durante la legislatura pentastellata è la prima volta che l’assemblea non si riunisce.

Corposo l’ordine del giorno che l’Aula avrebbe dovuto discutere e affrontare, come le interrogazioni sul bando per le luminarie e la videosorveglianza, oltre all’importante delibera sui fondi da stanziare nell’ambito del bando periferie.

Del resto, riferiscono dal Municipio, “c’era un accordo tra maggioranza e opposizione per il rinvio”.

E così dopo i due appelli del presidente del Consiglio comunale andati a vuoto, la seduta prevista per questa mattina è stata rinviata in seconda convocazione per venerdì 22 novembre, sempre alle ore 8.30.

(foto archivio)