Lupi, si vince ma il silenzio stampa prosegue. Mercato: Alessandro va e Giacobbe torna?

La vittoria di Chieti non ha fatto cambiare idea a Mario Gesuè: si continua con il silenzio stampa inaugurato l’altra domenica al termine del pari contro il Fiuggi. È evidente che il patron rossoblù cerca di ‘salvaguardare’ il tecnico in primis e poi anche la squadra da eventuali dichiarazioni che possano in qualche modo destabilizzare l’ambiente. Almeno questo sembra essere il punto di vista della proprietà, cioè chiudersi a riccio per far parlare solo il campo. Premesso che saremo sempre contrari a silenzi stampa e decisioni che in qualche modo allontanino la piazza dal Campobasso, è come se si volesse addossare alle critiche ricevute, quasi sempre costruttive, un campionato per ora sotto le attese. O magari a uno striscione sicuramente duro nei confronti di Mirko Cudini.

Ed è lo stesso Gesuè a confermare questa legittima ma discutibile tesi: “Fare a pezzi è il lavoro di chi non sa costruire” il suo messaggio lasciato su Instagram, con a corredo foto in compagnia di Raffaele De Francesco, Luigi Mandragora e Stefano De Angelis. L’Italia di Bearzot ci vinse un Mondiale con il silenzio stampa, figuriamoci. Non è la prima né sarà l’ultima volta che la stampa venga ‘incolpata’ di eccessiva pressione. Ma va chiarita una cosa: la stragrande maggioranza della città vorrebbe una squadra vincente, magari tutte le domeniche, e non perde certo il proprio tempo a ‘gufare’. Dunque, bene che si sia tornato a ottenere i tre punti ma se possibile si torni anche a dialogare, senza preconcetti, sia sull’uno che sull’altro fronte. Domenica arriva la Recanatese: ricompattarsi per provare il tutto per tutto.

MERCATO. Lunedì 2 dicembre apre la finestra invernale del calciomercato. E il Campobasso sarà sicuramente tra le società attive. L’uomo più conteso sarà Danilo Alessandro: l’attaccante sabato contro il Chieti ha realizzato il suo primo gol in rossoblù ma le sirene ‘cantano’ da più lidi, soprattutto dalle parti di Cesena… Non è escluso un suo ritorno in Romagna, ma anche su sponda Forlì, che pressa forte. Aperte anche le piste Sambenedettese e Palermo. Ad oggi è difficile che resti nel capoluogo molisano. In questo caso, sarebbe pronto un altro ritorno: quello di Mirko Giacobbe, che ha già rescisso con il Savoia e l’anno scorso ha vissuto una stagione abbastanza buona, andando a formare con Musetti, Cogliati e Jonatan Alessandro un quartetto ben assortito. Che si potrebbe ricomporre. Ma su di lui c’è pure il Legnago di Massimo Bagatti. FdS

13^ GIORNATA

Cattolica-Jesina 1-1, Chieti-Campobasso 0-1, Fiuggi-Sangiustese 1-1, Matelica-Tolentino 1-0, Montegiorgio-Notaresco 0-0, Olympia Agnonese-Avezzano 1-0, Porto Sant’Elpidio-Pineto 1-2, Real Giulianova-Vastogirardi 4-1, Recanatese-Vastese 2-4.

CLASSIFICA: Notaresco 34, Recanatese 29, Pineto 23, Matelica e Montegiorgio 22, Olympia Agnonese 21, Campobasso, Vastogirardi e Vastese 19, Porto S. Elpidio 17, Fiuggi, Real Giulianova e Sangiustese 16, Avezzano 12, Chieti 11, Tolentino 10, Jesina 6, Cattolica 5.