Il film evento di queste settimane non sarà visibile nei cinema molisani. Non c’è infatti alcuna sala della nostra regione nell’elenco delle poche che in Italia da domani 4 novembre e sino a mercoledì 6 proietteranno la pellicola ‘The Irishman’, ultimo lavoro del leggendario regista Martin Scorsese, che narra la storia del killer Frank Sheeran e dell’omicidio del sindacalista Jimmy Hoffa nel 1975. Un film che è già stato definito il ‘testamento cinematografico’ di Martin Scorsese con un cast eccezionale che comprende, tra gli altri, Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci e Harvey Keitel.

La particolarità è che il film è stato prodotto da Netflix, la piattaforma on line ormai conosciutissima e apprezzata soprattutto dal pubblico giovane, che offre a un prezzo vantaggioso on line in ogni momento film e serie tv di tutti i tipi. Da qualche tempo Netflix è diventato ingombrante protagonista del mondo del grande schermo che sta subendo evidenti trasformazioni.

Stessa sorte di ‘The Irishman’, per fare due esempi noti, l’avevano già conosciuta ‘Sulla mia pelle’, lo straordinario lavoro di Alessio Cremonini sulla vicenda di Stefano Cucchi impersonato da Alessandro Borghi e il film premio Oscar come miglior pellicola in lingua straniera del 2018 ‘Roma’, di Alfonso Cuaron. Per entrambi a colmare questa lacuna in Molise ci aveva pensato la rassegna ‘Tempi moderni‘ al cinema Oddo di Termoli, qualche mese dopo l’uscita.

Anche in quei due casi, pochi giorni al cinema e in pochissime selezionate sale, per le lamentele e i mugugni del grande pubblico, quello che ama ancora la proiezione in sala invece che la visione sul divano. Ma Netflix detiene i diritti del film e per questo solo le sale che hanno trovato un accordo con la piattaforma potranno mostrarlo in quei tre giorni in lingua originale e sottotitolato. Tutti gli altri dovranno attendere mercoledì 27 novembre, quando ‘The Irishman’ sarà disponibile on line su Netflix.

A scorrere l’elenco delle sale designate quindi non si trova nessuna di quelle in Molise, unica regione all’asciutto assieme alla Valle d’Aosta. Per i molisani che proprio non vogliono perdersi l’evento, non resta che fare parecchi chilometri. Per chi vive in Basso Molise la sala più vicina è quella del Ciakcity Cinema a Lanciano. I campobassani dovranno verosimilmente guadare verso la Campania e raggiungere in due ore di macchina Napoli o Aversa, in provincia di Caserta.

Il costo della proiezione è evidentemente troppo alto per molti titolari di sale cinematografiche, se si pensa che anche città vicine al Molise come Pescara, Foggia e Benevento, sono fuori dall’elenco.

(foto in homepage da spettacolo.eu)