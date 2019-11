L’identikit del nuovo geometra nel corso al Boccardi-Tiberio

Una figura professionale che cambia, con un bagaglio culturale più ampio e particolarmente attento all’ambiente e al territorio: è questo l’identikit del “nuovo” geometra, professionista al passo con le tecnologie e abituato a raccogliere sfide e ad aggiornarsi.

A tracciarne il profilo, nel corso dell’incontro di formazione organizzato il 30 ottobre all’Istituto “Boccardi – Tiberio” di Termoli, è stato Marco D’Angelo, presidente del Collegio dei Geometri della provincia di Campobasso, il quale, di fronte a un uditorio gremito e interessato, ha aperto i lavori del seminario intitolato “Dal rilievo conservativo al fascicolo del fabbricato”.

Tra i partecipanti anche gli alunni della V B dell’indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio dell’Istituto “Boccardi – Tiberio” di Termoli che dopo il conseguimento del diploma potranno scegliere tra l’abilitarsi alla professione di Geometra o proseguire gli studi universitari.

«Il geometra di oggi non è più quello di cinquant’anni fa – ha spiegato D’Angelo – ha competenze diverse, si avvale delle tecnologie ed è aperto a nuove sfide. Non è vero che non c’è lavoro, le possibilità lavorative sono molteplici, soprattutto andando fuori. Al nord, per esempio, c’è un’inversione di tendenza e le aziende cercano tali figure. Ma le possibilità ci sono anche esercitando la libera professione».

A porgere il proprio saluto ai partecipanti c’era anche la dirigente scolastica dell’Istituto di via De Gasperi, professoressa Maria Maddalena Chimisso, che ha ribadito l’importanza di creare un ponte tra il mondo dell’istruzione e quello professionale. La Dirigente ha evidenziato inoltre come le opportunità per i ragazzi che si diplomano in Costruzione, Ambiente e territorio siano molteplici, sia che gli stessi decidano di iniziare subito a lavorare, sia che vogliano proseguire gli studi intraprendendo un percorso universitario e perfezionando la formazione.

Il seminario di formazione è stato organizzato dal Collegio provinciale dei Geometri di Campobasso con la ditta Geomax e in collaborazione con l’I.I.S. Boccardi – Tiberio di Termoli e con l’I.I.S. “Pilla” di Campobasso.

Nel corso della giornata sono stati sviluppati diversi temi dedicati alle nuove tecnologie e ai vantaggi relativi alle loro applicazioni. I partecipanti hanno inoltre potuto vedere da vicino gli strumenti all’avanguardia portati per la formazione dal responsabile commerciale della Geomax, dottor Antonello De Amicis, oltre che analizzare da vicino diversi casi di studio e prove di campo.