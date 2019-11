Le mele biologiche di Campagna Amica per i partecipanti alla Su e giù

Nonostante la pioggia battente che ha caratterizzato la Su e Giù di domenica 17 novembre, ha riscosso un grande successo l’iniziativa di Campagna Amica, le cui aziende hanno distribuito gratuitamente a tutti i partecipanti alla gara mele biologiche.

Atleti ed amatori, dopo aver tagliato il traguardo, si sono recati verso i gazebo gialli del mercato di Campagna Amica, allestito in piazza Municipio, e qui hanno ricevuto in dono delle ottime mele che in molti casi hanno subito addentato. Le aziende presenti in Piazza, che ogni giovedì e sabato sono presenti al mercato coperto di Campagna Amica in via Insorti d’Ungheria a Campobasso, hanno inoltre venduto al pubblico i loro prodotti, tutti rigorosamente Made in Molise e a km zero, facendo conoscere a chi non ancora le conoscesse una parte delle eccellenze agroalimentari della nostra regione.