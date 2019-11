L’Azione Cattolica Termoli-Larino apre il suo percorso assembleare e, in occasione dell’incontro con il presidente nazionale Matteo Truffelli, docente di storia delle dottrine politiche all’Università di Parma, promuove un convegno pubblico sul tema “Cittadini appassionati e responsabili per le sfide del nostro tempo”.

L’iniziativa è in programma giovedì 28 novembre, alle 18, nell’auditorium “Sant’Antonio” in piazza Sant’Antonio, 8 a Termoli.

Il tema, nato dalla riflessione del Consiglio diocesano, risponde alla crescente esigenza di approfondire la questione dell’impegno socio-politico dei laici.

In una stagione in cui il tema del contributo dei cattolici alla vita del Paese è al centro di molti dibattiti, si vuole riflettere su come l’Azione Cattolica e la comunità dei credenti, siano chiamate a concorrere alla costruzione del bene comune. L’obiettivo è comprendere come promuovere l’impegno socio-politico dei laici e cosa vuol dire concretamente fare Politica con la maiuscola come indicato da Papa Francesco.