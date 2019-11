Lavoro, all’Università del Molise il ciclo di seminari sulle “soft skills”

In gergo tecnico vengono definite “soft skills”. In pratica sono tutte quelle competenze trasversali sempre più richieste in ambito lavorativo. Parliamo, ad esempio, della capacità di sapersi relazionare con gli altri, di riuscire a lavorare in squadra e comunicare efficacemente. A questo argomento è dedicato il seminario intitolato ‘Soft Skills: con-vincere nelle organizzazioni con le competenze trasversali” che inizierà domani (7 novembre) all’Università del Molise.

Nell’aula Modigliani del Secondo edificio polifunzionale, dalle ore 14 alle ore, la prima lezione con Elisa Antonioni e Tommaso Prete, vice presidenti dell’Aidp (Associazione italiana direttori del personale) Abruzzo e Molise. La seconda lezione giovedì 14 novembre con il presidente di Federmanager Abruzzo e Molise Florio Corneli e Bruno Leombruni, rappresentante del direttivo Federmanager Abruzzo e Molise.

Ultima lezione giovedì 5 dicembre – sempre dalle ore 14 alle ore 16 – con Enrico Limardo e Davide Siravo, rispettivamente direttore generale Fondazione consulenti per il lavoro e consigliere nazionale dell’Ordine Nazionale consulenti per il lavoro.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle cattedre di organizzazione aziendale comportamento organizzativo della professoressa Francesca Di Virgilio.