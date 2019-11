Lavori sulla rete del metano, il cantiere circonda la rotonda Timoteana

Si sono spostati di qualche decina di metri, occupando una parte della carreggiata intorno alla rotonda Timoteana i lavori per la rete del metano in via Rio vivo, fra via Cavalieri d’Italia e il quartiere balneare a sud della città.

Dopo che per settimane un semaforo mobile aveva regolato l’accesso in via Rio vivo, adesso il cantiere si trova all’altezza della rotatoria, dove tuttavia si può transitare regolarmente, pur con qualche difficoltà in più e l’esigenza di prestare attenzione agli operai al lavoro e agli scavi tutto intorno alla rotonda caratterizzata dalla statua eretta in onore di San Timoteo.

Al momento tuttavia il traffico non sta risentendo di particolari rallentamenti. I lavori dovrebbero concludersi nell’arco di qualche settimana.