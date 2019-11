Lavori per la fibra ottica, senso unico alternato e semaforo in via XXIV Maggio

Sarà in vigore il senso unico alternato in via XXIV Maggio dove sono in corso i lavori per la posa in opera dei cavi in fibra ottica effettuati dalla Open Fiber. Dalle ore 7 del 4 novembre fino alle 17 del 6 novembre la circolazione sarà regolata da semafori mobili e sarà vietata la sosta dai civici 123 al 134 dal 141 al 146/Be dal 81 al 78 e in via IV Novembre dal civico 91 al civico 93. Il senso unico alternato e la presenza dei semafori sono necessarie per tutelare la pubblica incolumità nelle aree interessate dai lavori.

Inoltre sabato 2 novembre, in occasione della tradizionale celebrazione per ricordare i caduti di tutte le Guerre e nelle operazioni di sostegno alla pace, dalle ore 7 a fine cerimonia sarà vietata la sosta in largo Don Giovanni Battista e nel piazzale del Castello Monforte. Infine, sarà chiusa al traffico veicolare viale delle Rimembranze.

Dalle ore 10:30 partirà il corteo da piazzale della chiesa di San Giorgio che percorrerà viale delle Rimembranze e giungerà al Sacrario Militare del Castello Monforte dove sarà deposta una corona di alloro da parte del Comune di Campobasso.

Invece alle 11 sarà celebrata la santa messa nella chiesa di Santa Maria del Monte.