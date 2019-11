L’Air Termoli porta la Torre Spes ai supplementari ma poi perde 75-69

Giornata amara per l’Air basket Termoli che nel pomeriggio di domenica 17 novembre ha perso davanti al pubblico di casa del PalaSabetta contro la Torre Spes per 75-69 al termine di un tempo supplementare nel match valido per l’ottavo turno della serie C Silver Abruzzo/Molise.

La formazione di coach Corbo aveva iniziato bene l’incontro, chiudendo sul 17 pari il primo quarto e in vantaggio di due punti il secondo. Nella ripresa partita ancora molto combattuta sino alla fine, con una tripla di Suriano allo scadere a mandare le squadre all’overtime sul 66-66.

Nei cinque minuti supplementari però l’attacco termolese si è inceppato e gli ospiti di Torr de’ Passeri hanno avuto la meglio.