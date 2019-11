L’Air basket Termoli sconfitta a Mosciano per 88-73

Seconda sconfitta in cinque gare di campionato per l’Air basket Termoli che sabato 2 novembre ha ceduto per 88-73 in casa dell’Olimpia Mosciano.

Abruzzesi apparsi subito più in palla, capaci di prendere facilmente un buon distacco nei confronti del quintetto di coach Corbo. Soltanto nel terzo periodo i termolesi sono riusciti ad accorciare le distanze chiudendo a -4 a 10 minuti dalla fine, ma nell’ultimo quarto l’Olimpia ha scavato un solco profondo nel punteggio portando a casa la vittoria.

In classifica l’Air Basket resta quindi a quota sei punti. L’altra formazione termolese della serie C Silver di basket, vale a dire l’Airino, osserva in questo fine settimana un turno di riposo, dato che il girone è composto da undici squadre in totale e a turno ogni formazione riposa.