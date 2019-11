La penna irriverente

In mano la Bic verde,

scalpello visionario

che fa l’itinerario,

tra le righe prudente.

“Se l’astuto passato

fosse stato maturo,

sapessi che futuro,

asserisce il presente.

La cattiva scrittura,

m’appare presuntuosa

e, purtroppo, non sinuosa.

Giammai sarà vincente!”

Conviene che cancelli,

la bozza va ‘l cestino.

Questo il suo destino,

andar contro corrente.

Andri241119 Parafrasi = in quest’altra odicina anacreontica, schema metrico ABBC-DEEC-FGGC-HIIC, la protagonista è una semplicissima penna che, nella seconda e terza strofa, parla in prima persona. Anche il titolo è un settenario, in rima con i versi C.